EK jumping in het teken van Olympische Spelen: "EK is generale repetitie voor Parijs 2024"

België pakte in 2021 brons en kroonde zich in 2019 nog tot Europees kampioen jumping bij de teams. Dit jaar liggen de ambities wat lager. "Omdat drie van de vier combinaties hun eerste kampioenschap springen, is het moeilijk om het teamresultaat te voorspellen", zegt Olivier Philippaerts.

Nicola Philippaerts is met de ervaren Katanga van het Dingeshof het Belgische speerpunt. Samen wonnen ze twee jaar geleden brons op het EK. "Ik heb Katanga dit seizoen heel selectief ingezet en afgesteld met het oog op de grote confrontaties."

"In juli sprongen we onze laatste wedstrijd, waar we foutloos sprongen en vijfde werden. Sindsdien hebben we ons voorbereid op het EK. De vorm is er, al is een balk ook snel gevallen. Dat maakt een kampioenschap onvoorspelbaar."