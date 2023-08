AC Milan dunt Belgische kliek nog wat meer uit: Alexis Saelemaekers wordt verhuurd aan Bologna

AC Milan trok Alexis Saelemaekers aan toen het ook al in financiële ademnood zat. De transferpolitiek - jonge talenten opsporen en hen later met een meerwaarde verkopen - is ondanks een landstitel dus niet op alle vlakken geslaagd.

Saelemaekers verlaat Milan en volgt zo het voorbeeld van Charles De Ketelaere, uitgeleend aan Atalanta. Aster Vranckx werd na een huurperiode teruggestuurd naar Wolfsburg.

Milan wil met Divock Origi ook zijn laatste Belg nog voor Deadline Day (vrijdag) ergens stallen.