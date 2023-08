Red Dragons steken koppen bij elkaar na pittige openingsmatch van EK: "Wilden toch meer laten zien"

Een analyse waar de bondscoach het mee eens is. "Italië zette ons onder geweldige druk, maar mijn jonge spelers reageerden ook emotioneel na te makkelijke foutjes. We kunnen hier uit leren", vindt Emanuele Zanini.

"We zaten eigenlijk nooit in de wedstrijd", geeft Stijn D'Hulst meteen toe na de 3-0-nederlaag tegen gastland en wereldkampioen Italië (25-17, 25-18, 25-15).

Gaan de Red Dragons toch twijfelen na een ingecalculeerde nederlaag?

"We hebben ons voor de match geen illusies gemaakt", stelt Sam Deroo iedereen gerust. "Maar we hoopten iets langer op het terrein te staan en wat meer ritme op te doen."

"Dat sommige spelers wat onder de indruk waren, is niet meer dan logisch. Het kwaliteitsverschil was enorm, maar de grootste klepper is achter de rug, nu kunnen we bouwen naar de volgende wedstrijd toe."

De Belgische kapitein wil wel een reactie zien van zijn team. "Ik hoop tegen Servië meer te laten zien. Ik wil geen voorspellingen doen, maar hopelijk kunnen we de oudere ploeg wat doen wankelen." Servië wacht donderdag.