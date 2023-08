Wereldkampioen Italië toont geen genade voor zoekende Red Dragons in EK-opener

Nog zoekend na een verstoorde voorbereiding. Dan is het EK openen tegen Italië geen cadeau voor de Red Dragons.



Bondscoach Emanuele Zanini koos voor een opvallend jonge ploeg, mede door de blessurelast bij de Belgen. Niet dat het de huidige Europese en wereldkampioen iets uitmaakte. Italië wilde in Bologna meteen een statement maken.



Dat deed de gastheer ook met een dominante prestatie. Verdedigend onwrikbaar en telkens met een tempoversnelling op zak voor wanneer het nodig was. Zo ook in de tweede set, toen Italië een 3-0 achterstand in luttele minuten omboog naar 3-6.