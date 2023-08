Standard zakt dieper weg in crisis, maar "alles op Hoefkens steken zou formidabele fout zijn"

"Het bestuur investeert amper, dus is het rendement dat ze van Hoefkens krijgen voor mij nog positief. De trainer functioneert goed en iedereen is overtuigd dat de problemen niet zijn fout zijn."

Dat loopt voorlopig niet zoals gepland. Een gelijkspel op KV Kortrijk, dat op voorhand nog geen punt telde, was afgelopen weekend een nieuw dieptepunt. Didier Schyns van Le Soir gelooft evenwel niet dat de positie van Hoefkens onder druk staat: "De wedstrijd op Kortrijk was zeker niet zijn laatste match, omwille van meerdere redenen."

Financiële problemen zorgen voor zwakke kern

Waar ligt het probleem van Standard dan wel? "De ploeg mist nog enkele onderdelen. Bij de tegengoal op Kortrijk merk je dat Price nog te licht is. Eigenlijk is het volledige middenveld te zwak."

"Standard moet de financiële middelen vinden om de nodige transfers te doen. Zo moeten ze de tekortkomingen opvullen", aldus Schyns.

Maar net daar knelt het schoentje: "Er zijn problemen bij sponsor 777. Zij investeren niet, dus moet Standard verkopen voor ze kunnen kopen."

"Het is een beetje een vicieuze cirkel. Er is geen geld, dus moeten ze hun beste spelers verkopen om spelers te kopen. Dan wordt de ploeg zwakker, haal je mindere resultaten en is er opnieuw geen geld", ziet Schyns het somber in.

De uitgaven in deze transferzomer van Standard zijn dan ook erg laag. Ze haalden Kawabe voor 1,5 miljoen, hij scoorde ook zaterdag. Daarnaast werd enkel Ziani voor wat geld weggehaald bij Union, waar hij op overschot zat.

Voor de rest doet Standard een beroep op huurspelers en gratis transfers. De enige gevestigde naam die kwam is Zinho Vanheusden. En bij de verdediger is het maar de vraag of hij fit blijft.

Allemaal zaken waar Hoefkens niets aan kan doen. Ook zijn Vlaamse afkomst lijkt geen item langs de Maas: "Het is niet zo dat hij als Vlaming minder krediet heeft. Ik heb de indruk dat de directie en de spelers hem nog 100% steunen. Ook het publiek keert zich niet tegen Hoefkens."

"Op dit moment is de positie van Hoefkens dus absoluut geen onderwerp van discussie op Sclessin", benadrukt Schyns.