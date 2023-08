Gill Swerts is de nieuwe bondscoach van de beloften: "Dit onverwachte aanbod kon ik niet links laten liggen"

Een maand na het uitzwaaien van Jacky Mathijssen heeft de Belgische voetbalbond een nieuwe beloftecoach beet. De voormalige international Gill Swerts zal de rol van bondscoach bij de U21 overnemen. De 40-jarige Swerts komt over van Antwerp - waar hij de beloften trainde - en tekent een contract van 2 jaar. "Met Swerts halen we een jonge coach in huis met een groot potentieel", klonk het in een persbericht.