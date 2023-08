BEKIJK: Onwaarschijnlijke eindsprint van Femke Bol naar goud: "Niet normaal" en "vet"

Nederland heeft in Boedapest zijn succesvolste WK atletiek ooit afgewerkt. De 4x400m-ploeg zette de kroon op het werk met de 5e medaille van de Nederlandse delegatie: 2 keer goud, 1 keer zilver en 2 keer brons.

Vooral Femke Bol, eerder al goed voor goud op de 400 meter horden, gooide hoge ogen met een onwaarschijnlijke eindsprint. In de laatste 100 meter snelde ze de Britse en Jamaicaanse loopsters nog in.

Het was de eerste gouden WK-medaille ooit voor een Nederlandse estafetteploeg. "Dit is supermooi", zei Bol bij de Nederlandse omroep NOS. "Ik dacht: ik blijf lopen en ik ga het halen."

"Ik moest rustig blijven. Toen ben ik heel hard gaan lopen en dan gebeurt dit", aldus Bol. "Eindelijk zijn we wereldkampioen", vulde Lieke Klaver aan. "Dit is gewoon heel vet."

Het contrast met de mixed relays was in elk geval groot. Toen viel Femke Bol in de slotmeters en zag ze een zekere gouden medaille door de vingers glippen.