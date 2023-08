Mocht goal Anderlecht wel tellen? En verdiende Koffi geen rood?

Doelman Koffi ontsnapt aan rood

Een onbesuisde, wilde tackle. Koffi raakt de bal wel heel even, maar de intensiteit waarmee hij naar de benen van Dolberg vliegt, brengt de speler in gevaar. Scheidsrechter D'Hondt geeft de doelman geen kaart. De VAR komt ook niet tussen.

Halfweg de eerste helft laat Charleroi-doelman Hervé Koffi de bal te ver van de voet glippen. In een poging om zijn fout recht te zetten, vliegt Koffi met gestrekt been naar de voeten van Kasper Dolberg , die gelukkig springt.

Diawara trapt Heymans in de buik

Niet lang na de wilde tackle van doelman Hervé Koffi laat ook Anderlecht-speler Amadou Diawara zich opmerken met een onbesuisde actie. De middenvelder trapt de bal weg, maar zwaait zijn been (bewust of onbewust) helemaal door. Recht in de maag van Daan Heymans .

Inworp Raman onreglementair

Ook aan het openingsdoelpunt van Anderlecht gaat een foutieve fase vooraf.

Benito Raman ziet dat er ruimte is in de defensie van Charleroi en gooit daarom erg snel in. 15 seconden later trapt Theo Leoni de 1-0 binnen.

Op beelden is te zien dat een voet van Raman in het veld staat.

De regels van de IFAB, het orgaan van de FIFA die de spelregels bepaalt, stelt: "Op het moment van de inworp moet diegene die werpt een deel van elke voet op de zijlijn of op de grond buiten het veld hebben staan."

Raman had eigenlijk teruggefloten moeten worden door de scheidsrechter en zijn lijnrechters en het doelpunt afgekeurd.