Max Verstappen laat Nederlandse fans kraaien van plezier met poleposition in Zandvoort

Het was een chaotische kwalificatie in Zandvoort, die verstoord werd door regen en enkele schuivers. In Q3 parkeerden onder meer Logan Sargeant en Charles Leclerc hun bolide in het decor.

WK-leider en publiekslieveling Max Verstappen liet het allemaal niet aan zijn hart komen en stuurde zijn Red Bull in het slot naar de snelste tijd. De Nederlander was 6 tienden sneller dan Lando Norris (McLaren).

Verstappen kan zondag voor eigen publiek het record van Sebastian Vettel evenaren. De Duitser won in 2013 negen F1-races op rij. Verstappens teller staat momenteel op acht.

Opvallend: 6 verschillende teams hebben morgen een rijder op de eerste 3 startrijen. Ook Russell (Mercedes), Albon (Williams), Alonso (Aston Martin) en Sainz (Ferrari) deden het prima in de kwalificaties.

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton verving het zaterdag minder. De Brit werd in Q2 bij zijn laatste snelle rondje gehinderd door Yuki Tsunoda en moet morgen als 13e starten.