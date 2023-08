Kuit speelt Cynthia Bolingo parten, moet ze passen voor estafette met de Belgian Cheetahs?

Een dag na haar prachtige vijfde plaats in de finale van de 400 meter op het WK atletiek in Boedapest oogde Cynthia Bolingo ontspannen. "Ik beleefde een goede avond, heb goed geslapen en heb deze ochtend wat tijd voor mezelf genomen."

Ontspanning voor de inspanning, want in zaterdagavond (19.55 uur) wil Bolingo de Belgian Cheetahs naar de finale brengen in de reeksen van de 4x400 meter. "De focus was er snel weer door het doel met de Cheetahs", zei Bolingo nog.

Maar kan Bolingo zaterdag wel lopen? Carole Bam, de coach van Bolingo en de Cheetahs, liet weten dat Bolingo sinds de reeksen last heeft van haar rechterkuit. Het is een blessure waar ze al even mee kampt en die bij momenten opspeelt.

"Na de reeksen (op zondag) ondervond ze weer hinder", zei Bam, die zich overigens niet echt zorgen leek te maken. "We hebben alles gedaan wat nodig was. Woensdagochtend was de kuit nog wat gespannen, maar het beterde naarmate de dag vorderde."

Het valt dus nog af te wachten of ze haar opwachting maakt bij de Cheetahs, aangezien ze het risico loopt de eventuele finale van zondag te missen als haar blessure verergert.

Bam beklemtoonde dat de finale "het hoofddoel" is. Kwalificatie zou de Cheetahs een plaats garanderen op de World Relays in Nassau in de Bahama's, waar 14 van de 16 tickets voor de Olympische Spelen in Parijs te verdienen zullen zijn.