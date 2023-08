Jonge Red Lions overtuigen de anciens op EK: "Ze stuwen de hele groep vooruit"

Van Dessel is blij dat hij in de loop van de groepsfase "volwassener" is geworden. "Eerst concentreerde ik me op mijn taken en probeerde ik zo goed mogelijk te verdedigen. Vanaf de match tegen Spanje was ik meer betrokken bij aanvallende acties", zei de 20-jarige middenvelder.

Ghislain maakte het eerste doelpunt van de Red Lions op dit EK, op assist van "zijn grote broer" Victor Wegnez. "Het was een speciaal moment voor ons allebei en er was veel emotie. Ik ben blij met mijn start van het toernooi, de energie die ik op het veld heb getoond en de vrijheid die ik kreeg met de bal", zei de 24-jarige Ghislain.

In die match lag Van Dessel met een prima actie aan de basis van een goal van Onana. "Sinds mijn EK-selectie voel ik me echt een Red Lion", zegt Onana. "Maar er is nog veel werk aan de winkel als we de goede kant op willen blijven gaan en op de lange termijn naam willen maken."



Van Dessel geeft toe dat hij best wat zenuwachtig was. "Meespelen bij een team dat geschiedenis heeft geschreven, is niet zo vanzelfsprekend", geeft hij toe. "Hier begint een nieuw hoofdstuk en we hopen als team te blijven verbeteren tot de apotheose volgende zomer op de Olympische Spelen in Parijs."