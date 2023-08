De Gendt: "Op ervaring een rit winnen", Van Eetvelt: "Nog te klein voor klassement"

Bij Lotto-Dstny gaan jong en oud in deze Vuelta hand in hand. Lennert Van Eetvelt debuteert op zijn 22e, Thomas De Gendt begint op zijn 36e aan zijn 24e grote ronde. Met welke ambities rijden ze straks rond tussen Barcelona en Madrid?

Lennert Van Eetvelt ligt niet rillend in bed voor hij aan zijn eerste grote ronde uit zijn prille carrière begint. "Dit is niet mijn eerste grote wedstrijd", zegt hij vlak voor de Gran Salida. "Ik heb al tegen al deze grote mannen gereden. Het niveau zal weer een beetje hoger zijn dan de vorige wedstrijden, maar de verwachtingen zijn ook iets minder. Het is eerder kijken: wat kan ik? Wat is drie weken koersen?" "Ik voel me nog te klein om voor een klassement te gaan, maar er zijn heel veel ritten met een mooie aankomst die mij moeten liggen. Vanuit een vroege vlucht is er misschien wel iets mogelijk."

Voor Van Eetvelt is 2023 al een rollercoaster geweest. Hij stond een tijdje geparkeerd door een dopingonderzoek, maar hij werd uiteindelijk witgewassen. "Eerst was ik verontwaardigd door wat er was gebeurd. Dat werd stilaan boosheid. Ik wilde verontschuldigingen krijgen, zoiets. Maar gelukkig was het vrij snel voorbij." "En toen dacht ik: 'Het is voorbij, het is goed geweest'. Het gaf me alleen maar meer goesting om te koersen."

De Gendt: "25e grote ronde volgend jaar: een mijlpaal"

Terwijl het ene speerpunt van Lotto - Dstny aan een ontdekkingstocht begint, is een grote ronde dagelijkse kost voor Thomas De Gendt. Deze Vuelta wordt zijn 24e drieweekse. Als rasaanvaller kan hij weer zijn slag slaan. "Dit jaar hebben de vluchters al heel veel kansen gehad: in de Giro zijn ze een stuk of tien keer weggebleven, in de Tour een keer of zeven." "In de Vuelta zijn er altijd veel kansen voor de aanvallers. Al zijn het niet altijd de gemakkelijkste finishes voor mij, voor iemand die iets minder klimt." Is De Gendt nog in staat om een 6e ritzege te boeken in een grote ronde? "Ik heb vorig jaar in de Giro nog een rit gewonnen. En je hebt altijd kans, al is het niet gemakkelijk." "Het wielrennen blijft stappen zetten. Ik heb de indruk dat het ieder jaar een half procentje sneller gaat. En zelf word ik een beetje ouder."

Ik kan het niet meer zoals vroeger: iedereen overklassen, wegrijden waar ik wil. Maar je kan ook puur op ervaring een etappe winnen. Thomas De Gendt