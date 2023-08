Tom Boudeweel: "Antwerp heeft op Champions League-niveau verdedigd"

"Alles staat of valt met die rode kaart", trok Tom Boudeweel een logische conclusie. "Op dat moment wordt heel de tactiek overboord gegooid." Jelle Bataille was in de 50e minuut de pineut met een late tackle. "Op zich hebben ze het niet slecht gedaan in de eerste helft. Al moet je de kanttekening maken dat ze 4 à 5 kansen tegen hebben gekregen. Dat is toch redelijk veel." "Dat had te maken met een goeie spits, Garcia, die ook kansen voor zichzelf creëerde. Voor Antwerp was het een geluk dat die nog voor de rust is uitgevallen." "Anderzijds zijn ze ook een paar keer op de tegenaanval gepakt, terwijl ik net verwacht had dat Antwerp dat zou doen. AEK is heel sterk in balbezit, in het rondtikken van de bal en gaat met een middenblok heel hoog druk zetten." "Zo duwen ze de tegenstander in de fout. Maar het was vooral in de opbouw van Antwerp dat AEK kon profiteren. Zeker op de flanken kwamen ze er dan uit. Het was opvallend dat iemand van 36 jaar, Amrabat, toen voor het grootste gevaar heeft gezorgd." "Niet alleen in de tweede helft tegen 10 man, maar ook voor de rust. Amrabat was echt heel goed en moeilijk af te stoppen. Ik vond het heel opvallend dat de Grieken in de omschakelingsmomenten heel sterk waren."

Dertigers tegen tieners

Tot minuut 50. "Die rode kaart heeft alles veranderd. Je zag aan de tactiek van Van Bommel, dat het vanaf toen gewoon die 1-0 over de streep trekken was. Dan heb je natuurlijk een beetje geluk nodig met die 100 ballen in de 16." "Daarop heeft Antwerp zich wel heel volwassen getoond. In de lucht, in de duels hebben ze op Champions League-niveau verdedigd. Kleine duwtjes, altijd in duel gaan. En dan is er ook nog doelman Butez, die 2 à 3 goede reddingen heeft gedaan." "Antwerp mag er best wel trots op zijn dat ze het met 10 man in de Champions League hebben gehouden. Tegen een, vind ik, goede, ervaren tegenstander. Als je de cv's bekijkt van de AEK-spelers: WK's, EK's, Champions League-wedstrijden, Concacaf, Goldcup..." "Alderweireld en Janssen kunnen natuurlijk ook wat adelbrieven voorleggen, maar als je die van AEK naast die van Antwerp legt... Er waren toch 6, 7, 8 dertigers tegen een resem tieners. Die hebben het supergoed gedaan." "Als je een Vermeeren ziet, dan moet Tedesco die altijd oproepen voor de nationale ploeg. Keita, op die ene pass na waarop Bataille rood pakt, is toch ook iemand om in de gaten te houden. Want dit is toch een stapje hoger dan de Belgische competitie. "

Twee mannen van de match

Boudeweel wil 2 mannen van de match nomineren: "De 1e man van de match vond ik de scheidsrechter, de Fransman François Letexier. Hij leverde een topprestatie tot en met. Het was wellicht niet toevallig dat die vorige week de Europese Supercup floot." "En naast Vermeeren en Keita ga ik bij Antwerp toch voor de 19-jarige nieuwkomer Soumaïla Coulibaly, die zijn eerste basisplaats kreeg op het volwassen niveau. Hij viel wel al 2 keer in bij Dortmund, maar wordt hier voor de leeuwen gegooid in een ultrabelangrijke wedstrijd. Die gast heeft dat aan de zijde van Alderweireld super gedaan. Chapeau."

Heksenketel in Athene

Volgende week woensdag in Athene moet het gebeuren. Met welk gevoel mag Antwerp naar Griekenland trekken? Boudeweel: "Het is natuurlijk belangrijk dat ze een 1-0-voorsprong hebben, maar op zich begint alles gewoon opnieuw."



"Het voordeel is dat ze weer met zijn elven kunnen staan. Ze moeten misschien toch iets meer kunnen gebruikmaken van de vinnigheid van de lopende spelers, van de infiltraties. Want daar zal het toch moeten van komen."



"Ik denk niet dat de sleutel op de flanken ligt, maar wel door het centrum met de lopende mensen die komen. Dat hebben we bij het doelpunt van Janssen gezien. Keita heeft het 1 of 2 keer gedaan: als je onder druk doordraait, schakel je meteen 3, 4, 5 mensen uit en kan je in overtal op het middenveld gaan voetballen."



Onze commentator voorspelt een heksenketel: "Met meer dan 32.000 zotte Grieken in het stadion. Tegen Zagreb stonden ze thuis 0-2 achter. In minuut 92 maakten ze de 1-2, in minuut 100 de 2-2. Ze gaan er niet meteen klaar mee zijn."



"AEK speelt zaterdag nog, terwijl Antwerp vrij kreeg. Dit was nog maar de 3e match dit seizoen van AEK, dus ze kunnen zo toch nog wat meer ritme opbouwen."



"Vincent Janssen zegt dat hij klaar is voor de heksenketel, maar misschien anderen niet. Het is een zottenkot, dat benadrukte Van Bommel nog eens op de persconferentie. Ik ben benieuwd of ze gaan kunnen standhouden."