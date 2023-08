Antwerp is tevreden na krappe zege: "Goed resultaat, terugmatch is weer 11 tegen 11"

Vincent Janssen nam het enige doelpunt voor zijn rekening. "Offensief was het lastig, ja, zeker met een man minder na de rust", vertelde de Nederlandse spits in de catacomben van de Bosuil.

"We moesten overleven en dat hebben we gedaan. We kunnen zulke matchen thuis winnen. De uitgangspositie is goed en in deze sport gaat het om winnen. Het is een goed resultaat als je de match bekijkt."

"We kunnen als team zo'n voorsprong verdedigen", stak hij een pluim op de hoed van zijn ploegmaats. "En als je in de Champions League met 1-0 leidt met een man minder, dan moet je dat gewoon doen."

"We zijn evenwel nog nergens. Die rode kaart was ook onnodig. Dan heb ik het niet over de actie of de speler (Jelle Bataille), maar het moment was lullig. Maar we stonden er voor elkaar en dat zag je."

"Iedereen heeft hard geknokt en we verdienen deze zege. Ja, het worden nog 90 hectische minuten daar, maar we wisten vooraf al dat AEK gevaarlijk is."

"Het wordt een zware pot in een stadion dat Athene naar de zege zal willen schreeuwen. Maar daar is het weer 11 tegen 11."