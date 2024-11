Hoe Toby Alderweireld bij Antwerp terechtkwam: "Ik heb geantwoord: "Alsjeblieft, haal mij""

Toby Alderweireld toont onverwacht zijn ware, kwetsbare innerlijk

Toby Alderweireld is de vierde gast van Eric Goens in Het huis. De 35-jarige verdediger van Royal Antwerp FC is de eerste actieve voetballer ooit die langskomt in Het huis. De vleesgeworden kathedraal van Antwerpen toont onverwacht zijn ware, kwetsbare innerlijk. Toby Alderweireld, een voetballer zoals er echt geen twee bestaan. Hoe scoort Mega Toby op de fysieke proeven? Welke verhalen schuilen er achter zijn vele tattoos? Hoe heeft hij zijn transfer naar Antwerp aangekondigd aan zijn opa die Beerschotsupporter is? Wat was zijn openingszin toen hij zijn vrouw Shani voor het eerst wilde kussen? Wanneer besefte Toby dat hij moest terugkeren naar België? Wie zijn Toby’s verrassingsgasten?