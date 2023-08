Cédric Van Branteghem over 400m-finale met Cynthia Bolingo: "Voor 3e plek ligt het open"

Om 21.35 uur vanavond is het zover: dan staat Cynthia Bolingo in de WK-finale van de 400 meter. "Voor de sprint in ons land is het fantastisch dat Cynthia de finale loopt. En in 400 meter kan er veel. Alles is mogelijk", weet Cédric Van Branteghem.

De Dominicaanse Marileidy Paulino steekt er wel met kop en schouders bovenuit, ook het zilver lijkt op papier al gereserveerd voor de Ierse Rhasidat Adeleke. "Maar voor de 3e plek ligt het helemaal open", meent Van Branteghem.

"Bolingo loopt in baan 2. Dat kan ongunstig zijn, maar zij is niet zo heel groot, dus voor haar is het minder nadelig. Ze kan haar concurrenten heel goed voor zich zien en terugknokken."

"Een van haar grootste kwaliteiten is dat ze haar hoofd ervoor legt. Ze kan echt keihard afzien en dan in de laatste 100 meter toch nog een tikkeltje extra geven. Als ze in die laatste rechte lijn de concurrentie voor zich ziet in baan 2 kan dat misschien wel iets moois zijn."