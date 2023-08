Pep Guardiola laat zijn rug met spoed opereren en is een maand buiten strijd

Wie hem al eens zag molenwieken langs de zijlijn zal het misschien niet vermoeden, maar Pep Guardiola heeft al lange tijd last van zijn rug.



Nu heeft de coach van Manchester City "een routineoperatie aan zijn rug ondergaan". Guardiola zal daarvan herstellen en revalideren in Barcelona.



In tussentijd neemt zijn assistent Juanma Lillo zijn taken over. Concreet zal het gaan over de matchen tegen Sheffield United en Fulham. Volgens City zou Guardiola na de interlandbreak weer paraat moeten zijn.