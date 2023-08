Nog een klap voor Kortrijk: aanwinst Thierry Ambrose is maanden out met gescheurde achillespees

KV Kortrijk had pas 7 dagen geleden Thierry Ambrose overgenomen van KV Oostende, dat vorig seizoen uit de Jupiler Pro League degradeerde.



Zondag op de 4e speeldag stond hij meteen in de basis voor zijn debuut tegen Eupen. Lang kon hij daar niet van genieten. Na een blessurebehandeling op het veld bleef hij tijdens de rust in de kleedkamer.



Ambrose bleek zijn achillespees gescheurd te hebben en is maanden out.



Kortrijk verloor met 1-3 en bengelt zo helemaal onderaan als enige puntenloze team. Zaterdagavond komt Standard op bezoek, dat met 1 op 12 zijn start ook compleet gemist heeft.