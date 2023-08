Deense vluchter Anders Foldager wint de opener van de Ronde van de Toekomst, topfavoriet geeft op

In Frankrijk is de zoektocht naar een opvolger van Cian Uijtdebroeks als winnaar van de Ronde van de Toekomst van start gegaan. De eerste etappe was een kolfje naar de hand van een vluchtersgroep. De Deen Anders Foldager was de snelste, Vlad Van Mechelen sprintte vanuit het peloton naar de 9e stek.