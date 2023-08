Ruben Vanhollebeke is Europees kampioen G-boogschieten, zilver voor partner Kathleen Meurrens

Ruben Vanhollebeke (46) stond in zijn finale tegen over de Cyprioot Christos Misos in de klasse VI1 voor blinden en slechtzienden. Ruben nam al snel de bovenhand.

Na zijn wereldrecord (496 punten) in de halve finale op donderdag, ging hij op zaterdag vol voor zijn hogere missie en daarin slaagde hij met glans. Ruben pakte het goud.

“Deze overwinning behalen op deze locatie (de finale in het boogschieten vond plaats op Kop Van Zuid in het centrum van Rotterdam) is buitengewoon. We hadden regen, zon…Het waren bijzondere omstandigheden, maar dat had geen impact op mijn plezier om hier te schieten."

"Sinds ik brons behaalde op het WK hebben we hard gewerkt aan de kleine details. Daardoor kwam ik met een goed gevoel naar Rotterdam. Vanmorgen voelde ik mij ook prima en mijn training gaf mij vertrouwen."

Enkele uren later stond zijn vrouw Kathleen Meurrens in de finale van de klasse VI2-3. Een ontspannen Kathleen moest daarin het hoofd buigen voor de Italiaan Daniele Piran.

“Ik ben erg tevreden over mijn toernooi. Ik ging voor winst in de finale, maar ik wou ook vermijden om geen score op het bord te hebben… Met 3-6 ben ik tevreden. Ik ben erg gelukkig dat ik op het podium sta.”