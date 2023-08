Schijnwerpers op Noor Vidts op WK atletiek: "Is enkel storend op persdag, tijdens zevenkamp zit ik in cocon"

In afwezigheid van Nafi Thiam zijn alle Belgische ogen tijdens de zevenkamp gericht op Noor Vidts (27) op het WK atletiek. Onze landgenote blijft er rustig onder. "Ik moet gewoon mijn zevenkamp doen en dan zien we wel."

Toen Noor Vidts knappe ereplaatsen verzamelde op de Spelen in Tokio (4e), het WK in Eugene (5e) en het EK in München (4e), stond ze telkens in de schaduw van kampioene Nafi Thiam. Op dit WK zijn de Belgische schijnwerpers - door het forfait van Thiam - wél helemaal op Vidts gericht. "Dat was enkel gisteren storend (op de persdag)", lacht Vidts. "Tijdens de zevenkamp zelf zit ik in mijn eigen cocon en heb ik daar geen last van."

Vidts kampte dit seizoen net als Nafi Thiam met een achillespeesprobleem, waardoor haar voorbereiding op dit WK verstoord werd.



"Maar dat probleem heb ik nu volledig onder controle. Dankzij veel kinébehandelingen en een andere trainingsaanpak (hogere intensiteit en minder volume)", legt Vidts uit. "Ik heb ook een prima stage achter de rug in Belek (Turkije). Het was er heel warm, waardoor ik al wat heb kunnen acclimatiseren. Want in Boedapest wordt het dit weekend ook warm (meer dan 30 graden)."

Op het EK indoor mocht Vidts (brons) nog vieren aan de zijde van Nafi Thiam (goud).

Strijd om de medailles

Topfavoriete in de zevenkamp is de Amerikaanse Anna Hall. "Ze heeft dit jaar al een heel mooie meerkamp afgewerkt en ze is heel snel. Dat komt op veel nummers van pas." Met welke andere concurrentes houdt Vidts rekening in de strijd om de podiumplaatsen? "De Nederlandse Anouk (Vetter) en Emma (Oosterwegel). En dan is er ook nog Katarina Johnson-Thompson." Al is het wel moeilijk om in te schatten hoe de verhoudingen zijn. Vidts werkte net zoals zoveel van haar concurrentes nog geen zevenkamp af dit seizoen.



"Dat maakt het leuk", lacht Vidts. "Daardoor kan ik geen uitgesproken verwachtingen hebben. Ik moet gewoon de zevenkamp doen en dan zien we wel." Zaterdagochtend om 10.35 uur begint Vidts op de 100 meter horden aan haar 1e van 7 onderdelen. Zondagavond iets voorbij 18 uur weten we of ze beter doet dan haar 5e plek in Eugene vorig jaar. Allemaal live te bekijken bij Sporza.