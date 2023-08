Mats Rits begrijpt gevoeligheid van transfer en sust: "Wil absoluut niet natrappen met shirtnummer"

Waarom trekt Mats Rits na vijf jaar en drie titels bij Club Brugge naar Anderlecht?

"Omdat de club me echt graag wilde, de coach wist wie ik was en veel vertrouwen heeft in me. Dat geeft een fijn gevoel", vertelt de 30-jarige middenvelder.

Al beseft hij ook dat die overstap geen evidentie is. "Ik weet dat het bij de fans wat gevoelig ligt. Maar het was tijd voor een nieuw hoofdstuk voor mij. Voor mij als speler komt er geen rancune of vijandigheid bij kijken."

"Ik maakte simpelweg de beslissing die voor mij de beste was."

En dan maakt het Rits niet veel uit of hij in een paars, wit, zwart of blauw shirt speelt. "Paars is een kleur zoals een andere kleur", lacht hij. "Voor mij maakt dat niet zo veel uit. Ik kijk ernaar uit om erin te spelen."