Heleen Jaques laat haar licht schijnen over de WK-finale: "Engeland is favoriet dankzij Wiegman"

"Spanje heeft wel een aantal speelsters die echt het verschil kunnen maken, zoals de jonge Paralluelo. Zij heeft in de jeugdcategorieën veel prijzen gepakt en nog stappen gezet", aldus Jaques.

"Een scenario zoals vorige keer kan zeker. Engeland weet hoe het is om finales te spelen en te winnen, Spanje staat voor het eerst in de finale van een WK."

Vorig jaar op het EK stonden beide landen tegenover elkaar in de kwartfinales. Spanje speelde toen sterk, maar kreeg het deksel op de neus van de meer realistische Engelsen. Het werd 3-1.

"Spanje en Engeland zijn twee landen die voortrekkers zijn van het vrouwenvoetbal, ook het competitieniveau is daar gestegen. Op dat vlak is het een heel mooie finale."

Spanje en Engeland tonen dat het Europese vrouwenvoetbal steeds meer stappen zet. Volgens Heleen Jaques, coach van de vrouwenploeg van Club Brugge, is het geen toeval dat net die twee landen de finale spelen.

Voor het eerst sinds 2007 krijgen we een WK-finale zonder de Verenigde Staten.

De 19-jarige Salma Paralluelo was dit toernooi al erg belangrijk voor Spanje.

Clash der stijlen

"Engeland bracht daarentegen wel zijn beste voetbal in de eerste 45 minuten tegen Australië. Het kan dus echt wel beide kanten opgaan."

"In de halve finales bracht Spanje ook geen sprankelend voetbal, ze wilden veeleer op een zakelijke manier die wedstrijd winnen. Dat kwam mede door een sterk Zweden."

"Engeland is veel meer powerplay . Ze zijn heel efficiënt in de 16 meter en kunnen scoren op kracht of op snelheid."

"Het wordt een clash der stijlen. Spanje speelt het typische tiki-taka-voetbal met hun vele Barcelona-connecties in de ploeg. Ze creëren erg veel kansen en ondernemen volop doelpogingen."

Spanje speelt het typische tiki-taka, Engeland is veel meer powerplay.

Wiegman kan doorslaggevend zijn

"Op basis van wat we zagen in de halve finale zal Putellas wel spelen, denk ik. Ze brengt toch de nodige maturiteit en rust op het middenveld. Het blijft een finale op een heel groot toernooi, daarin kan Spanje haar ervaring gebruiken."

Bij Spanje is het grootste vraagteken Alexia Putellas. De Gouden Bal-winnares kwam voor dit WK terug van een zware blessure en haalde nog niet haar beste niveau.

"Volgens mij gaan beide teams zo vroeg mogelijk proberen een goaltje te prikken, want dat zou het verschil kunnen maken."

Heleen Jaques verwacht niet per se een gesloten finale.

Engeland is favoriet vanwege Wiegman.

Waar er in Spanje soms nog getwijfeld wordt aan de kwaliteiten van coach Jorge Vilda, heeft Engeland met Sarina Wiegman een boegbeeld op de bank zitten.

"Wiegman is een coach die haar groep veel zelfvertrouwen kan geven en er één familie van maakt."

De Nederlandse zal moeten beslissen of ze Lauren James weer in de basis zet. James pakte in de 1/8e finales dom rood en miste de laatste twee wedstrijden door schorsing.

Jaques denkt wel dat James, die sterk aan het WK begon, opnieuw zal starten: "Ik denk dat Wiegman de beste 11 zal opstellen, met de speelsters die het best passen in haar plan. De kans is groot dat James hierbij zit."

"Al is James ook wel iemand die, komend van de bank, het verschil kan maken met haar energie en snelheid."

Tot slot vroegen we nog haar pronostiek: "Mijn favoriet is Engeland. Dat komt door Wiegman, ze weet wat het is om prijzen te pakken en een groep te managen op grote toernooien. Ik zeg dus 1-2 voor Engeland."