PSG en Saudische club officialiseren transfer van Neymar: "I am Hilal"

"Ik ben in Saudi-Arabië. Ik ben Hilal."

Met die woorden heeft Neymar zijn transfer naar zijn nieuwe club Al Hilal in beton gegoten.

Neymar verlaat PSG. "Het is altijd lastig om afscheid te nemen van een speler met uitzonderlijke kwaliteiten als Neymar", reageert Nasser Al-Khelaifi, de voorzitter van de Franse club.

"Ik zal de dag waarop hij naar ons is gekomen nooit vergeten. Hij heeft onze club en het project de voorbije zes jaar zoveel bijgebracht."

"We hebben veel grote momenten samen meegemaakt en Neymar zal altijd deel uitmaken van onze familie. Ik wil hem bedanken."

Neymar scoorde 118 keer in 173 matchen en won 5 titels in Frankrijk. De Champions League winnen, daar is hij niet in geslaagd.