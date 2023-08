Niet blessure, maar Anna Hall lijkt grootste gevaar voor Thiam in Parijs: "Goud is geen vanzelfsprekendheid"

Wat betekent dit voor de hoop op Belgisch atletiekgoud in Parijs? "Als ze volle bak kan trainen in Zuid-Afrika deze winter en als ze het geluk heeft dat de concurrentie een steek laat vallen, dan doet Thiam nog mee voor het goud", schat Vandeweghe. "Of toch minstens een medaille."

"Misschien moet Thiam terug naar de tekentafel met haar coach Michael Van der Plaetsen om te kijken waar het is misgelopen. Misschien kan haar lichaam het nieuwe trainingsregime niet aan."

"Een slimme keuze", vindt sportjournalist Hans Vandeweghe in De Tribune . "Een achillespeesblessure is een heel vervelende blessure waar je zo snel mogelijk vanaf moet. Anders kan het een chronische blessure worden."

Geen Nafi Thiam (28) op het WK atletiek in Boedapest (19-27 augustus). De tweevoudige olympische kampioene op de zevenkamp wil geen risico's nemen met het oog op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.

Het persoonlijke record van Thiam dateert ondertussen al van 2017 in Götzis. Kan ze dat nog?

Voor een derde gouden olympische medaille moet Thiam dan wel voorbij Anna Hall. De 22-jarige Amerikaanse sensatie op de zevenkamp verbaasde vorig jaar al met brons op het WK en lijkt nu de topfavoriete voor goud in Boedapest.

Dat benadrukte Hall in maart nog eens in Götzis waar ze net onder de 7.000 punten bleef, met 6 persoonlijke records in 7 onderdelen. "Anna Hall wordt de grootste concurrente uit de carrière van Thiam", voorspelt Jonas Creteur, sportredacteur bij Knack.

Als Thiam haar twee overgebleven doelen - olympisch goud en het Europese record - nog wil afvinken, zal ze met haar Amerikaanse tegenpool moeten afrekenen. Thiam moet het hebben van het hoogspringen en de werpnummers, terwijl Hall vooral uitblinkt op de loopnummers. Al springt ze ook wel over 1,92 meter.

Ook op het vlak van karakter zijn de Belgische en de Amerikaanse tegenpolen, weet Jonas Creteur. "De flamboyante Anna Hall is het tegenovergestelde van Thiam, die eerder bedeesd is. De clash der persoonlijkheden zal er hopelijk in Parijs komen."