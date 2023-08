Ex-topscout: "Anderlecht zal lang moeten zoeken voor het een nieuwe Jean Kindermans zal vinden"

"Ik heb het gisteren vernomen en ik heb het met verbazing gelezen. Ik dacht dat Jean naar Ajax zou gaan, maar het is Antwerp geworden. Hij zal nieuwe horizonten willen verkennen, maar ik had dit niet verwacht."

"Jean en ik hebben nog een zeer goeie band", legt Haesaert uit. "Enkele dagen geleden hebben we nog gebeld, maar hij had niets over Antwerp gezegd."

Ook voor Urbain Haesaert, 82 jaar intussen. Haesaert was tussen 2010 en 2018 hoofdscout bij Anderlecht en vormde met Kindermans een geoliede machine in de jeugdopleiding.

Dat het al even niet meer boterde tussen Anderlecht en Jean Kindermans, was geen geheim. Dat het tot een breuk zou komen, werd verwacht. Dat Antwerp de nieuwe club van de directeur van de jeugdopleiding wordt, was wél een verrassing.

"Ik heb altijd goed gewerkt met Jean"

Anderlecht en Jean Kindermans kibbelden over het loonbriefje van de architect van de jeugdopleiding van paars-wit. Het heeft geleid tot een pijnlijke breuk, maar niemand zal de grote verdienste van Kindermans ontkennen.

Haesaert: "Ik was hoofd van de scouting voor de jeugd, hij was hoofd opleiding. We zaten destijds bijna elke dag samen en uit ons overleg zijn veel goeie spelers gekomen."

"Jean was een voetbalkenner. Hij heeft de oefenvormen en de manier van werken voor de trainers bepaald. En zo is hij uitgegroeid tot een van de beste mannen in die rol, in België en in het buitenland."

"Zelf heb ik altijd goed met Jean gewerkt. Wij wisselden onze meningen uit. Ik bracht zonder makelaars spelers aan die top konden worden, hij werkte er dan mee. Hij rondde het financiële plaatje af met spelers en ouders."

"Om een nieuwe Jean te vinden, zal Anderlecht lang moeten zoeken. Hij was een Anderlecht-man in hart en nieren als echte Brusselaar."

Haesaert twijfelt er ook niet aan dat Kindermans zal slagen bij Antwerp. "Hij ontmoet er Marc Overmars en ik heb jaren met Marc gewerkt bij Ajax. Hij is een topper. Het komt goed met hem bij Antwerp."