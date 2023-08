Opleidingshoofd Jean Kindermans ruilt Anderlecht na 17 jaar in voor Antwerp

Kindermans (59) zorgde ervoor dat de opleiding van Anderlecht in een dik decennium uitgroeide tot de wereldtop. Onder hem bracht Anderlecht een hele waslijst talenten groot.



Toonvoorbeelden als Vincent Kompany, Romelu Lukaku en Youri Tielemans brachten in hun jeugdjaren steeds bezoekjes aan het kantoor van Kindermans.

Groot was dan ook de consternatie toen Kindermans in januari zijn vooropzeg kreeg bij paars-wit. Als een van de weinigen had hij de hervormingen onder Marc Coucke overleefd, maar - ontelbare hervormingen later - moest hij er toch aan geloven.

Onder meer het zware contract van Kindermans zou aan de basis hebben gelegen van de beslissing. CEO Jesper Fredberg onderhandelde nog over een verdere samenwerking met Kindermans in Neerpede, maar hij kiest nu voor een andere weg. Vanaf 1 juli 2024 gaat Kindermans aan de slag bij Antwerp.

Hij moet er samen met jeugdverantwoordelijke Steven Smet de jeugdwerking naar een hoger niveau tillen. Ze moeten de opvolgers voor Arthur Vermeeren en Zeno Van Den Bosch, die zijn doorgebroken in het eerste elftal, zoeken.