Toppers kleuren Daviscup Finals: Alcaraz en Djokovic gaan op zoek naar glorie met hun land

Carlos Alcaraz vormt een team met Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Bautista Agut en Marcel Granollers. Novak Djokovic wordt vergezeld door Laslo Djere, Miomir Kecmanovic, Dusan Lajovic en Hamad Medjedovic.

Spanje en Servië zitten in Valencia bij elkaar in de poule, waarin ook Tsjechië en Zuid-Korea zijn ondergebracht. Het publiek mag er dus smullen van een clash tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. De groepswedstrijden worden van 12 tot en met 17 september gespeeld, verdeeld over vier steden.

De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase, later dit jaar in Valencia.

België verloor begin februari in Seoel tegen Zuid-Korea en greep zo naast een ticket voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. David Goffin en co. gingen in de qualifiers met 3-2 onderuit.

Op 16 en 17 september spelen de Belgen in Hasselt tegen Oezbekistan om het behoud in de Wereldgroep van de Davis Cup.