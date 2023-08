Zelfs wereldkampioen Tom Pidcock is het niet eens met de startposities voor het WK mountainbike: "Een shitshow"

"Deze regel is niet voor mij bedacht of aangevraagd door mij of mijn team", benadrukt Pidcock.

"Ik wilde niet betrokken worden in deze "shitshow", maar er moet me iets van het hart", vertelt hij op X, de nieuwe naam voor Twitter.

De Internationale Wielerunie UCI had hem een duwtje in de rug gegeven. Als renner uit de top 20 van het wegwielrennen mocht hij enkele plaatsen opschuiven op de startgrid. Met misnoegde collega's als gevolg.

Gisteren veroverde alleskunner Tom Pidcock na de olympische ook de wereldtitel in het mountainbiken.

Deze regel is niet voor mij bedacht of aangevraagd door mij of mijn team.

"Maak regels in het begin van het jaar"

De late timing van de wijziging - of verlenging van een Wereldbekerregel - zit de Brit dwars.



"Ik heb 3 weken van mijn Tourvoorbereiding opgeofferd om UCI-punten te sprokkelen voor dit WK."



Tom Pidcock won onder meer de Wereldbermanche in Tsjechië. Met het nieuwe reglement had hij die niet hoeven te rijden. Op de startgrid stond hij naast Mathieu van der Poel, die twee jaar geen mountainbikewedstrijd gereden had.

"Als er regels moeten worden opgesteld, dan moet dat aan het begin van het jaar gebeuren", stelt Pidcock.

"Op dat vlak steun ik de vertegenwoordigers van de mountainbikers."

In een open brief aan de UCI uitten zo'n 40 mountainbikers hun "diepe teleurstelling en frustratie" over de late reglementswijziging.