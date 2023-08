Annemiek Van Vleuten (8e) genoot - ondanks pech in finale - van laatste WK: "Voelde dat mensen extra applaudisseerden"

Na maar liefst 16 jaar neemt Annemiek van Vleuten straks afscheid van het profpeloton. Diep in de finale maakte de 40-jarige renster nog aanspraak op een derde wereldtitel op de weg, maar een lekke band maakte een einde aan dat sprookje. "Ik heb tijdens mijn carrière geleerd dat je niet lang moet blijven hangen in momenten waar je niets aan kan doen. Vandaag was dat zo met die lekke band in de laatste ronde", vertelde Van Vleuten. "Je kan daar dan heel lang mee inzitten, maar ik ben al snel om me heen beginnen kijken en heb genoten van het applaus van het publiek." "Het was heel mooi. Ik voelde dat de mensen extra applaudisseerden omdat het mijn laatste WK was", pinkte het Nederlandse wielericoon een traantje weg.

In haar interview had Van Vleuten ook nog een verhaaltje in petto over kersvers wereldkampioene Lotte Kopecky.



"Een lange tijd geleden, na Dwars door Vlaanderen, zat ik eens met Lotte Kopecky in de dopingcontrole. Lotte zat in een mindere periode en toen heb ik volop op haar ingepraat dat ze zoveel talent had en in zichzelf moest geloven."



"Daarna heeft ze zich echt ontwikkeld als renster en nu is ze een hele mooie

wereldkampioene."



"Natuurlijk had ik liefst een Nederlandse wereldkampioene gehad, maar het is niet slecht voor het vrouwenwielrennen dat Lotte nu wereldkampioene is."



"Het is goed dat meerdere nationaliteiten voor die wereldtitel kunnen vechten", sloot de renster op een positieve noot af.