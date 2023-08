Piste én straks nog de wegrit voor "sportvrouw" Lotte Kopecky: "De perfecte voorbereiding"

"Ze heeft geen tijd om te genieten, maar ze laat zo zien hoe ontzettend sterk ze is, fysiek en mentaal. Ze heeft een heel moeilijk jaar gehad met het verlies van haar broer en ze staat enorm in de schijnwerpers."

"Ik had nog even contact met haar en vroeg haar of ze wel genoten had na de Tour. Ze zei dat ze er geen tijd voor had. Zondag stuurde ik haar weer of ze nu wél kon genieten? Ze zei dat ze weer moest doorgaan."

"Vroeger was ze verlegen, nu staat er echt een sportvrouw"

Kirsten Wild heeft de prille opgang van Lotte Kopecky nog even meegemaakt. "Je zag dat ze talent had, maar ze was als jonge renster nog wat verlegen. Dat zat soms in de weg, maar nu heeft ze een enorme stap gezet. Er staat echt een sportvrouw."

Kopecky blijft groeien als mens en atlete. De impact van haar prestaties is enorm als boegbeeld van het Belgische vrouwenwielrennen. "Ze heeft veel geluk gehad met Jolien D'hoore als voorgangster. Zij heeft de weg vrijgemaakt."

"Jolien was de absolute ster en Lotte heeft die positie vanuit de luwte kunnen overnemen. Toen zij er klaar voor was, was de troon vrij."

Net als D'hoore combineert Kopecky de twee disiciplines. "Lotte doet het zoals ik het deed: in blokjes. Ik las dat ze voor de Tour ook al op de piste had getraind."

"Als je dat regelmatig laat terugkeren, dan gaat die overstap steeds makkelijker. Dankzij haar ervaring kan dit dus. Als je alles goed plant, kan het alle facetten versterken."

Maar zondag volgt nog de wegrit. Wordt het niet een beetje te druk? "Volgens mij is deze voorbereiding perfect."

"Tijdens de Tour heeft ze in se heel veel duurtrainingen gedaan en daar moet je van rusten. Het WK wordt een andere inspanning."

"Ze kan hier wel van uitrusten. Misschien staat ze zelfs frisser aan de start dan bij een gewone voorbereiding op de weg."