"Verbluffend!" Filippo Ganna maakt 2 seconden goed in slotkilometer en wint achtervolging op WK

Ganna verslaat de aerodynamicaspecialist die hem beter maakte

Geen Filippo Ganna in de WK-wegrit in Glasgow gisteren. Met het oog op de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs gaf de Italiaanse tempobeul de afgelopen dagen de voorkeur aan de piste en de ploegenachtervolging.

Gisteren zette Ganna de piste van Glasgow in lichterlaaie op de individuele achtervolging. In de finale leek de Brit Dan Bigham op weg naar het goud, maar Ganna pakte uit met een verschroeiende slotkilometer.

De Italiaan maakte meer dan 2 seconden goed en won uiteindelijk met 5 honderdste seconde verschil. Opvallend: Bigham is een aerodynamicaspecialist en hielp Ganna om zijn eigen werelduurrecord te verbeteren.

Na de finale volgde een warme omhelzing tussen Ganna en Bigham. "Enkele maanden geleden trainden we samen met Ineos in Andorra en vertelde Filippo dat hij de individuele achtervolging over ging slaan", zei Bigham.

"Maar vandaag zag ik zijn naam wel op de startlijst staan en stuurde ik hem een berichtje. "Ik dacht dat we een beetje plezier zouden maken", was zijn antwoord." De twee hebben de wielerfans zeker dat plezier bezorgd.

Voor Ganna is de wereldtitel een troost na de verloren finale met Italië in de ploegenachtervolging. Remco Evenepoel en Wout van Aert komen de Italiaan vrijdag tegen in de individuele tijdrit.