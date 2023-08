De "goede fee" van Jamaica: van bankroet naar achtste finale WK met dank aan dochter Bob Marley

Geen ticket voor het WK in 2007, geen ticket voor de Olympische Spelen in 2008. Nadat de "Reggae Girlz" twee belangrijke afspraken op de voetbalkalender hadden gemist, zag de Jamaicaanse voetbalbond nog weinig redenen om geld in het vrouwenelftal te steken.

Het nationale team werd ontbonden en verdween van de wereldranking. Bij de WK-kwalificaties in 2011 konden de Jamaicaanse voetbalsters niet anders dan machteloos toekijken vanaf de zijlijn.

Tot groot ongenoegen van Cedella Marley, de oudste dochter van Bob en Rita Marley. Ze blies de "Reggae Girlz" nieuw leven in en werd de belangrijkste fondsenwerver voor de ploeg.

De ploeg in 2015 meteen naar haar eerste WK ooit loodsen, lukte niet. 4 jaar later mocht Jamaica dan toch zijn intrede maken op het wereldtoneel. Het WK-debuut in Frankrijk eindigde evenwel zonder overwinningen en met één doelpunt.

Maar de Reggae Girlz hadden de smaak te pakken. Wat de mannenploeg nooit lukte - een 2e WK-deelname - brachten de Jamaicaanse vrouwen wel voor elkaar. In Australië boekten ze vervolgens niet alleen hun eerste WK-zege, maar schakelden ze ook grootmacht Brazilië uit met een 0-0-gelijkspel.

Morgen (10 uur Belgische tijd) proberen ze tegen Colombia een volgend hoofdstuk te schrijven van hun WK-sprookje.