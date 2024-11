Red Flames leven met vertrouwen toe naar cruciale EK-barrageduels: "Weten wat we kunnen en waarvoor we staan"

Twee barragewedstrijden tegen Oekraïne scheiden de Red Flames nog van een derde opeenvolgende deelname aan het EK voetbal. Het geloof in eigen kunnen bij de Belgische vrouwen is aanwezig voor het cruciale tweeluik. "We hebben nog al in zulke situaties gezeten", klinkt het.

"We hebben nog al in zulke situaties gezeten en we weten dat we op zulke momenten heel goed kunnen presteren. Daar moeten we gewoon in geloven. We moeten spelen zoals in de tweede match tegen Griekenland en ons voetballend vermogen tonen."

De heenwedstrijd tegen Oekraïne vindt komende vrijdag plaats, volgende week dinsdag zaken de Oekraïners af naar ons land. De opdracht is simpel: winst is het tweeluik tegen de Oekraïense vrouwen brengt de Red Flames naar het EK 2025.

Ook Justine Vanhaevermaet is gebrand op het EK. "We moeten deze twee hordes overwinnen. Ik verwacht een heel gemotiveerd en gedreven Oekraïne. Daar zullen wij iets stevigs moeten tegenover zetten", meent Vanhaevermaet.

"Het zal erop aankomen om scherp te beginnen aan die eerste match. We weten wat we kunnen en waarvoor we staan. En we hebben er vertrouwen in dat we dit tot een goed einde kunnen brengen."

Voor Vanhaevermaet zou het haar tweede EK worden, het eerste miste ze door een blessure. "Dat EK in Engeland is nog steeds een van de hoogtepunten in mijn carrière. Ik hoop dat nog eens te mogen meemaken."