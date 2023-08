Bondscoach G-baanwielrenners verlaat WK met dubbel gevoel: "Genoten van publiek, maar ook brute pech gehad"

De vraag van een miljoen na elk WK: hoe ziet de balans eruit?

"Die is dubbel", zegt G-bondscoach Remco Meeusen. "We zijn zeer tevreden met het brons voor Niels Verschaeren en de 5e stek voor Jarno Thierens. Zij hebben gevlogen op de kilometer. Anderzijds zijn we er in de achtervolging net niet bij in de finales, dat is toch jammer."

Al denkt hij dat we niet moeten wanhopen voor die achtervolging.

"Voor Louis Clincke is het nog maar zijn 2e WK, hij heeft nog veel groeimarge. Ewoud Vromant daarentegen had brute pech, zijn ventiel kwam los. Uiteindelijk had hij goede waardes, heel jammer dus."