Belofte Alec Segaert is topfavoriet op WK tijdrijden: "De gouden droom leeft al even"

En zo kan Segaert aftellen naar de tijdrit bij de beloften van woensdagnamiddag. Vorig jaar pakte hij zilver in Australië. "Goud zou nu dan logisch zijn, maar zo simpel is het niet. Al hoop ik er wel op."

Vorige week werd Segaert pas echt "wereldnieuws" nadat zijn rugzak met internationaal paspoort gestolen was. Zijn trip naar Glasgow leek heel even gehypothekeerd, maar de West-Vlaming maakte "snel de klik".

Ik won de proloog in de voorbije Giro, maar dat was slechts 9 kilometer. Woensdag volgt 36 kilometer, een ander verhaal.

"Die droom leeft al even, zeker nadat ik ook in 2021 al brons had gepakt op het WK tijdrijden in België. Dan zie je dat het echt wel mogelijk is en dan is die trui nu het doel."

Maar bij de beloften is de tegenstand inschatten vaak een probleem. "Er zijn weinig internationale tijdritten voor de beloften. Ik won de proloog in de voorbije Giro, maar dat was slechts 9 kilometer. Woensdag volgt 36 kilometer, een ander verhaal."

"Maar ik heb vertrouwen in mezelf. Het is de bedoeling om zelf geen fouten te maken en dan zie ik wel waar ik strand."

Segaert ontdekt dus al mondjesmaat het profbestaan, maar haalt zijn neus niet op voor de beloften.

"Een WK is altijd magisch en dit is de U23. Dan heb ik nog het recht om mee te doen. Ik voel me ook nog meer belofte dan prof."

"Ik heb ook nog heel wat beloftekoersen gereden. Het is belangrijk om dat winnende gevoel te behouden en om finales te rijden, ook op kampioenschappen. Dat kan later alleen maar een voordeel zijn."