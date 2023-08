"Oké, Anderlecht mocht dit succesje gerust vieren, maar het is allemaal nog zeer broos"

De hand van Deila bij Club Brugge

"Het was een meer dan geslaagde test voor Club Brugge in Westerlo. Club speelde de volledige wedstrijd zoals Deila dat graag wilde zien. Met veel intensiteit, hoog tempo, veel diepgang over de zijkanten en snelle reacties bij balverlies. Kortom, collectief en individueel was dit gewoon een zeer goede prestatie." "Zo was Vanaken opnieuw heel aanwezig, trad Onyedika op het voorplan en liep de samenwerking op de rechterflank tussen Buchanan en Skov Olsen zeer goed. Daarnaast speelde ook Nusa zijn beste wedstrijd tot nu toe. Hij was veel efficiënter in zijn acties." "En naast Nusa legde ook Thiago zijn beste prestatie op de mat. Er wordt in Club fel naar hem gekeken, maar hij had tot nu toe nog niet echt kunnen overtuigen. Oké, hij miste nog twee of drie grote kansen, maar scoorde nadien en schotelde - met veel vernuft - zijn ploegmakkers nog twee keer keer een open doelkans voor." "Club Brugge had dus vijf of zes keer kunnen scoren tegen Westerlo. Dat is toch een pak beter - ook voor Thiago persoonlijk - dan die onzekere prestaties tegen Aarhus of KV Mechelen."

Deze prestatie sloot al dichter aan bij wat we mogen verwachten van dit Club, met deze spelerskern. Peter Vandenbempt

"Afsluitend moet er in dat opzicht ook een speciale vermelding zijn voor het centrale duo achterin Mechele/Spileers. Er wordt hevig gespeculeerd dat er daar versterking moet gehaald worden na enkele wankele prestaties, maar tegen Westerlo toonden ze zich zeer scherp en betrouwbaar."

"Deze prestatie sloot dus al dichter aan bij wat we mogen verwachten van dit Club, met deze spelerskern. Tegen Eupen en RWDM mogen we toch een zes op zes verwachten, en ook in Europa zou een probleemloze kwalificatie moeten volgen tegen de IJslanders van Akureyri." "Dan zou de eerste maand onder Deila toch gewoon geslaagd zijn."

Het "succesje" van Anderlecht tegen Antwerp

"Er zat meteen heel wat druk op Anderlecht, en dat na slechts twee speeldagen. Dat had natuurlijk alles te maken met de manier waarop Anderlecht vorige week verloor van Union. De ontlading na de overwinning tegen Antwerp was dan ook navenant." "Het was van mei vorig jaar geleden dat Anderlecht nog eens een echte topper had gewonnen. Daarna volgden 16 wedstrijden tegen grote clubs waar Anderlecht 11 keer verloor en geen enkele keer kon winnen." "Oké, er was een dosis meeval mee gemoeid gisteren, zeker in de laatste twintig minuten. Daar had Antwerp zijn punt altijd moeten pakken, maar ook Anderlecht zou kunnen opperen dat het de 2-0 had moeten maken na die bal tegen de paal van Dreyer, bijvoorbeeld."

Volgend weekend moeten ze opletten dat ze niet alles weer overboord gooien. Peter Vandenbempt

"Riemer noemde de eerste helft perfect. Dat is redelijk bij de haren getrokken. Dat optimisme ligt nu eenmaal in zijn persoonlijkheid en siert hem, maar het contrast met de schrijnende onmacht in het Dudenpark vorige week was alvast zéér groot."

"Anderlecht voetbalde niet noodzakelijk goed, maar er was wel het nodige initiatief en lef aanwezig bij paars-wit. Met Leoni - die zich al een paar keer had laten opmerken via invalbeurten - zat er toch wat meer vernuft in het team." "Ook Dolberg liet in moeilijke omstandigheden - met flitsen - zien dat, als dit team begint te draaien, hij een zeer goede spits zal zijn. Dat schemert nu toch al door." "Aan de andere kant is Amuzu dan weer een probleem op de linkerflank. Hij speelt echt niet goed. Als de nieuwkomer Lonwijk die eerste indruk van gisteren kan bevestigen en fysiek klaar is, zal hij snel in de basiself staan. Het is een mooie, rijzige en stevige speler - die meteen aanwezig was en met zijn techniek druk kon uitoefenen op Antwerp. Dat zou een stevige aanwinst zijn." "Oké, Anderlecht mocht dit succesje gerust vieren, maar het is allemaal nog zeer broos. Volgende zondag gaat het op bezoek op Stayen, bij die verrassende co-leider Sint-Truiden. Dan moeten ze opletten dat ze niet alles weer overboord gooien."

De "horrorweek" van Genk

"Het is nog maar de tweede week van deze maandag-analyse over de voorbije speeldag én ik moet me al tegenspreken. Toen vertelde ik dat KRC Genk - met zijn zeer brede kern - de ploeg was die veruit het beste voetbalde, gewoon doorging op zijn elan en zodoende verder stond dan de rest." "Oké, er was toen dat minpuntje dat ze te veel kansen weggaven tegen zowel RWDM als Servette, maar dat leek een kleine kanttekening te zijn. En kijk nu, één horrorweek verder zit Genk toch met een pak twijfels." "Er was eerst de onwaarschijnlijke uitschakeling in de Champions League-voorrondes, waarvan de gevolgen Europees nog niet echt ingeschat kunnen worden. Op papier is Olympiakos - de volgende Europese tegenstander - toch een betere ploeg dan Servette. Een verraderlijke opgave." "Dus voor je het weet, sta je over een paar weken in de voorrondes van de Conference League met de rug tegen de muur te spelen. En in de competitie moet het volgende week naar dat vervelende Cercle Brugge, dat elke tegenstander hoofdpijn kan bezorgen."

Genk gaat een stressvolle week tegemoet. Peter Vandenbempt