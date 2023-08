Union-coach Blessin krijgt steun van spelers na beroerte vrouw: "Deze zege geeft haar kracht"

De spelers van Union verschenen op het veld van Sclessin met een wit T-shirt met de woorden "courage coach" op. "Onze coach en zijn familie gaan vanwege persoonlijke omstandigheden door een moeilijke periode", klonk het bij Union. "De club wenst hen alle kracht die ze nodig hebben."

Na de 2e zege van het seizoen vertelde Alexander Blessin dat zijn vrouw Charlotte een beroerte had gekregen. "Ik had daar zelfs nog nooit van gehoord", vertelde hij op de persconferentie."

"Het is moeilijk om woorden te vinden. Het gebaar van de spelers voor de wedstrijd was mooi. Mijn vrouw heeft de wedstrijd vanuit het ziekenhuis gezien en ze weende. Deze zege geeft haar kracht en vechtlust."

"Het is een moeilijke periode voor de familie, maar we moeten haar kracht proberen te geven. Ik ben ervan overtuigd dat ze dit zal overwinnen", besloot een geëmotioneerde Blessin.

Blessins vrouw Charlotte en hun drie dochters wonen niet in België, maar in Stuttgart. Vorige week waren ze wel aanwezig in Brussel voor de eerste match van Union tegen Anderlecht.