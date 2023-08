Vanhaezebrouck ligt niet wakker van clean sheet: "Als je telkens 5 keer scoort, is nul houden niet belangrijk"

KAA Gent is met drie overwinningen aan het nieuwe seizoen begonnen. Met twee vijfklappers in de 2e voorronde van de Conference League en drie goals tegen KV Kortrijk heeft Gent alvast zijn aanvallende weelde getoond: 13 goals in 3 matchen.

Maar het slikte ook 5 tegendoelpunten en kon nog geen clean sheet veroveren. "Ons scorend vermogen is impressionant, maar we moeten als ploeg ook kijken om de nul te houden", bevestigt doelpuntenmaker Pieter Gerkens. "Dat is nog een werkpunt."

Coach Hein Vanhaezebrouck nuanceert. "Als je iedere match vijf goals maakt, is de nul houden niet zo belangrijk. We zien wel in de toekomst."

"We scoren twee keer vijf doelpunten, dat is geweldig. Er hadden er zelfs nog meer kunnen vallen. Voor de toeschouwers was de wedstrijd aangenaam om te volgen, want er waren veel kansen aan beide kanten."

In de volgende ronde treft AA Gent Pogoń Szczecin uit Polen. "Maar eerst focussen we op de match van zondag tegen KV Mechelen, dat is een ander kaliber", stelt Vanhaezebrouck.