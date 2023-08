Moet Sporza-reporter Bavo zijn snor afscheren? Chileense WK-eenzaat maakt er zijn doel van

Tijdens de verkenning van het WK-parcours in Glasgow botsten Sporza-reporters Bavo en Bert De Backer op Manuel Lira, de enige afgevaardigde van Chili in het elitepeloton.

De 25-jarige renner krijgt geen steun van zijn land, dus moest hij zijn hele WK-avontuur zelf bekostigen, vertelt hij. "Ik heb de reiskosten zelf betaald, net als al mijn materiaal. Ik ben hier alleen tegen de wereld."

Of toch bijna helemaal alleen. Want zijn zus blijft in Schotland om Lira bidons aan te geven en te ondersteunen. "Ze was hier al, dus ik heb haar gevraagd of ze wilde blijven om me te helpen."

Voor een extra portie vertrouwen ging de Chileen een uitdaging aan met Sporza-reporter Bavo. "Als ik zondag in de ontsnapping raak, moet jij je snor afscheren. Als het me niet lukt, scheer ik mijn haar af", vertelt hij.

De (scheer)messen zijn alvast geslepen.