Lotte Kopecky barst van vertrouwen voor WK baanwielrennen: "Met minder dan goud ben ik niet tevreden"

Vanop een roze wolk daalt Lotte Kopecky neer in Glasgow. Ze werd vorige week tegen alle verwachtingen in 2e in de Tour de France Femmes en gaat nu vol voor de medailles op de piste.

Kopecky zelf vindt niet dat dit WK te vroeg komt: "De Tour is wel al verteerd, ik heb alvast geen gevoel van vermoeidheid in mijn benen. Integendeel. Ik voel me goed. Ik heb dan ook niet al te veel meer gedaan deze week."

"Beter ga ik niet meer worden deze week, conditioneel zit het allemaal snor. Ik hoop dus vooral heel fris aan de start te verschijnen. De motivatie is alvast aanwezig om mezelf weer te verrassen. Daar geniet ik echt van."