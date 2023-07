Demi Vollering heeft mooie boodschap voor de jeugd: "Ga naar buiten en ontdek wie je bent"

In een interview dat gretig gedeeld wordt op sociale media is te zien hoe Demi Vollering bij onze Nederlandse collega's van NOS een oproep doet aan de jeugd om hun horizonten te verruimen.

"Ik vind het heel belangrijk dat kinderen gewoon veel naar buiten gaan. Een keertje gaan sporten, een keertje bewegen", was de boodschap van de Tourwinnares. "Dat is zó belangrijk, zeker op jonge leeftijd."

"Als kind heb ik daar zoveel van genoten. Het heeft me zoveel geholpen in het leven. Zeker in deze tijden waarin kinderen steeds meer binnen zitten, op hun telefoontjes, denk ik dat het heel belangrijk is dat ze naar buiten gaan en kunnen ontdekken wie ze nu eigenlijk zijn."

"Met sport maak je vrienden. Sport verbindt enorm en dat heb je ook nodig als kind."