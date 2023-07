Eerste indrukken bij de start van de topclubs: "Doods Anderlecht, Club herleeft onder Deila"

Bij Anderlecht waren de verwachtingen hooggespannen, zeker na de 3-0-zege tegen Ajax in de laatste oefenmatch. "Maar van dat enthousiasme schiet nu al niets meer over", stelt analist Wim De Coninck vast.

"Een voorbereiding is niet altijd richtinggevend. De eerste competitiematch is dat wel en daarin heeft Anderlecht gefaald."

"De vraagtekens bij Anderlecht zijn nu groter dan aan het einde van vorig seizoen, want het verloor tegen een ploeg die meer dan de helft van zijn spelers zag vertrekken en nog maar een maand een nieuwe coach heeft."

"Anderlecht daarentegen begon eraan met bijna dezelfde ploeg als vorig seizoen. Dan zou je verwachten dat ze beter ingespeeld zijn. Maar daar was allemaal niets van te merken. Union heeft hen gewoon van de mat gespeeld."

Aan de andere kant lijkt Union toch weer een sterke ploeg op de been te hebben gebracht. "Karel Geraerts is verrassend vertrokken, min of meer verplicht. Maar de keuze van de nieuwe coach is er wel boenk op."

"Blessin liet met Oostende en Genoa al zien dat het een elftal met grinta en passie op het veld kan brengen. En net dat ontbrak vrijdag bij Anderlecht. Het was een doods elftal."