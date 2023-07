Een fraaie geldsom of net een peulschil? Dit verdiende Lotte Kopecky aan haar historische Tour

Uitstekend werk moet altijd (financieel) beloond worden. Aan haar historische Tour de France houdt Lotte Kopecky dan ook een mooie geldsom over. Door de combinatie van eindbonussen en dagpremies verdiende de Belgische kampioene een totaalbedrag van ongeveer 40.000 euro. Al is dat in vergelijking met Tadej Pogacar, tweede bij de mannen, eigenlijk maar een peulschil.