Annemiek van Vleuten valt van het Tourpodium: "Ik was niet in orde in het slotweekend"

Annemiek van Vleuten zwaait na dit seizoen af. In de Tour de France Femmes wou ze nog een keer pieken, maar op de Tourmalet en in de tijdrit kon ze het niet meer waarmaken. Van Vleuten sloot haar laatste kunstje als nummer 4 af.

"Jammer van de laatste twee dagen. Ik heb ondermaats gepresteerd", reageert ze.

"Het is zonde, want ik kwam optimaal aan de start. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik was alleszins niet in orde de laatste twee dagen."

"Ik heb echt iets onder de leden. Ik reed niet zoals anders."

Van Vleuten berust in haar nederlaag. "Ik heb geen verwijtbare fout gemaakt. Ik moet alleen kijken waar het fout is gelopen de laatste twee dagen."

In het klassement wipte Lotte Kopecky nog over Van Vleuten. Het verrast de Nederlandse niet.

"Neen, gisteren reed ze al met een enorm vermogen de Tourmalet op. Ze is in supergoede vorm en verdient het ook."