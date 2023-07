Demi Vollering glundert in het geel: "Het voelt beter dan in mijn dromen"

Daar kwam stalen zenuwen en blufpoker met Annemiek van Vleuten bij kijken, maar toen Niewiadoma wegreed panikeerde Vollering niet: "Die klim is lang en ook de vallei tussen de twee is lastig, ik wist dat ze het wel ging voelen."

Demi Vollering zelf toonde zich superieur, maar het aandeel van haar ploeg was van onschatbare waarde: "Het was een dag uit het boekje voor ons, ik heb zo'n sterk team achter me en daardoor kan ik het spelletje voluit spelen. Ik kon wachten, wachten en wachten op het perfecte moment."

"Het voelt geweldig om die trui eindelijk te dragen. Ik heb er al zo vaak over gedroomd en ik kan je zeggen: in het echt voelt het nog beter aan."

Eindelijk passen haar vooraf in het geel gelakte nagels bij haar trui: "Ik moet het me nog realiseren", klonk het.

In de ploeg werd gezegd: we praten niet in seconden, maar in minuten. Daar werd ik eerst wat zenuwachtig van, omdat ik niet wist ik dit zou kunnen.

En over het beklijvend momentje met Van Vleuten: "Ik zei haar dat ik niet wilde rijden, omdat ik mijn ploeggenotes in dat groepje had. Zij moest maar rijden, omdat ze zelf ook het gat liet vallen. Maar daar trapte ze niet in. En toch bleef de situatie perfect voor mij."



"Maar ik ga lekker dit jaar. Niet alleen ben ik fysiek enorm gegroeid, maar ook alles eromheen."