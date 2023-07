Aderlating voor Lidl-Trek: Longo Borghini en Balsamo starten niet meer in Tour de France Femmes

Een flinke domper dus bij Lidl-Trek in de Tour de France Femmes. Kopvrouw Elisa Longo Borghini (31) komt vandaag niet meer aan de start door een huidinfectie aan haar dijbeen. Longo Borghini was een outsider voor het algemeen klassement en stond voorlopig 4e.

"Elisa moest na de 6e etappe in het ziekenhuis behandeld worden, maar de infectie is nu onder controle. Ze heeft echter nog steeds veel pijn en met het oog op haar gezondheid op lange termijn is besloten dat ze niet verder zal rijden", meldt de ploeg.

De opgave van Longo Borghini is niet het enige slechte nieuws bij Lidl-Trek. Ook Elisa Balsamo (25) start vandaag niet. Balsamo, wereldkampioene in 2021, kwam eind mei zwaar ten val en maakte in deze Tour haar rentree.

"Balsamo is vermoeid. Met het oog op de WK-wegrace over twee weken is besloten dat ze de laatste twee etappes laat schieten", aldus Lidl-Trek.