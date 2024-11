Ives Serneels heeft selectie klaar voor cruciale EK-barrageduels tegen Oekraïne, met Tine De Caigny

Volgende week is het money time voor de Red Flames. In de barrages tegen Oekraïne jagen ze dan op een ticket voor het EK voetbal in Zwitserland (2025). Bondscoach Ives Serneels kan daarbij weer rekenen op Tine De Caigny.

Bondscoach Ives Serneels heeft vandaag zijn selectie onthuld voor de aankomende EK barragewedstrijden van de Red Flames tegen Oekraïne.



Serneels rekent daarbij niet op Anderlecht-speelsters Marie Minnaert en Sarah Wijnants en PSV-aanvalster Lore Jacobs.



Féli Delacauw (Hoffenheim) en Tine De Caigny (Anderlecht), die de eerste twee barrageduels tegen Griekenland nog moesten missen, zijn er wel opnieuw bij. Net zoals Isabelle Iliano (Club YLA).



De Flames spelen volgende week vrijdag (29 november) in Antalya (Turkije) en nemen het 4 dagen later (dinsdag 3 december) aan Den Dreef in Leuven op tegen de Oekraïners.



Bij verlies moet België een kruis maken over het EK van volgende zomer in Zwitserland.