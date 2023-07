Tourbazin Marion Rousse over incident Demi Vollering: "Paar keer aan catastrofe ontsnapt"

"Ik had zelf schrik voor Vollering. Met die actie bracht hij zowel zijn eigen rensters als enkele concurrenten in gevaar. Dat willen we niet zien."

"Maar zorgwekkender is dat toen de auto van SD Worx weer aansloot, de ploegleider toch nog naar voren probeerde te rijden met zijn renster in zijn zog. Een paar keer zijn we daar aan een catastrofe ontsnapt."

"Ik snap dat ze bij SD Worx in paniek sloegen, want ze wilden niet dat hun klassementsvrouw tijd zou verliezen door mechanische pech."

"Deze Tour is nog niet gereden"

Kan Marion Rousse dan leven met die 20 seconden tijdstraf? "Dat is niet aan mij, dat is iets van de wedstrijdjury. Maar 20 seconden is niet onoverkomelijk in zo'n zware wedstrijd."

"Vollering is in grote vorm, deze Tour is nog niet gereden. En als het dan toch op die 20 seconden aankomt? Dan is dat zo. Dat maakt deel uit van de koers. Als je een fout maakt, word je gestraft. Je moet het reglement respecteren."

Maar respecteerde de Tourorganisatie zélf wel het reglement toen hun auto in de slotfase vlak voor latere winnares Ricarda Bauernfeind ging rijden?

"Je moet ook rekening houden met de koerssituatie", verdedigt Rousse zich. "Reusser en Lippert werkten niet meer samen, zij wisten ook dat Bauernfeind gewonnen spel had. Dat heeft de koers niet beïnvloed, het resultaat zou altijd hetzelfde zijn gebleven."