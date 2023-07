Lone Meertens past voor WK wielrennen door geknelde liesslagader, Julie Van De Velde vervangt haar

In een uitgebreide post op Instagram doet Lone Meertens haar verhaal van de voorbije weken.

"Ik had niet het beste seizoen tot nu toe", vertelt de renster van AG Insurance-Soudal-Quick Step. "Een harde val in Gent-Wevelgem verpestte mijn voorjaar en zinderde lang na."

"De pijn in mijn linkerheup verdween wel, maar de kracht in mijn linkerbeen was verminderd, omdat ik na de val een andere positie op de fiets had aangenomen."

De hoop was dat met een aangepaste training het verschil in kracht bij Meertens uitgebalanceerd zou worden. "Maar het hinderlijke gevoel kwam terug, ook al had ik opnieuw evenveel kracht in mijn linker- en rechterbeen."

Plots ging er een lichtje op dat het over een geknelde liesslagader zou kunnen gaan, een veelvoorkomende kwaal bij wielrenners. "Helaas bleek de scan dit te bevestigen."

"Dit is een bittere pil, maar ik ben blij dat we nu het probleem kennen. Als ik nu terugkijk op mijn seizoen, verklaart dit veel."

Meertens en haar team moeten nu onderzoeken of een operatie haar kan helpen om er weer bovenop te komen. Voor het WK komt dat uiteraard allemaal te laat. Julie Van De Velde, sterk bezig in de Tour de France Femmes, zal haar vervangen in Glasgow.